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    Nusret’in ellerinde nasır çıktı

    Saltbae tuz serpme hareketiyle meşhur olan Nusret'in aşırı çalışmaktan nasır tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 10:25
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    Nusret’in ellerinde nasır çıktı

    Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Boston kentindeki restoranı koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle kapatılan Nusret Gökçe, kendini daha fazla işine verdi.

    Aralıksız çalışmaya başlayan Nusret’in elleri, nasır tuttu.

    YİNE DE MÜŞTERİLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI

    Şu sıralar kendisine aşırı yüklenen Nusret, yine de mekanına gelen müşterileriyle tek tek ilgilenmekten imtina etmiyor.

    Nusret'in elleri çalışmaktan nasır tuttu İZLE

    ACUN ILICALI İLE BİR ARAYA GELDİ

    Sosyal mecrada paylaşımlarıyla dünyada tanınan bir isim haline gelen Nusret, son olarak yakın dostu Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.

    İkili bir süre sohbet ettikten sonra kendi hesaplarından birer paylaşım yaptı.

    Nusret’in ellerinde nasır çıktı #1

    Nusret’in ellerinde nasır çıktı #2

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