Oben Alkan ile evlenen Bora Akkaş'ın kızı oluyor Geçen günlerde bir bebek bekledikleri öğrenilen Oben Alkan ile Bora Akkaş, çocuklarının cinsiyetini açıkladı.

Bir dönemin en popüler dizilerinden Geniş Aile'nin Zekai'si olarak hafızalara kazınan Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile geçen ay Milano'da hayatını birleştirmişti.

Yıllardır süren birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.

Bir bebek bekledikleri öğrenilen Bora Akkaş ve Oben Alkan, önceki gün Bostancı'da görüntülendi.

Ayaküstü soruları yanıtlayan gözde çift, bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı.

Heyecanlı bir bekleyişin içinde olduklarını söyleyen Alkan ile Akkaş, şöyle konuştu:

"Kızımız olacak"