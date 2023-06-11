Ödül törenindeki konuşmasıyla tepki topladı! AK Partili belediye Melek Mosso'nun konserini iptal etmedi Ünlü şarkıcı Melek Mosso, ödül töreninde yaptığı konuşma ile tepkileri üzerine çekti. AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’ndeki konserinin iptal olduğu iddia edilirken, Mosso'nun bugün sahneye çıkacağı öğrenildi.

ensonhaber.com

Ünlü isimler Türkiye'ye yönelik eleştirileriyle gündem oluyor.

Kimi zaman şarkıcılar kimi zaman da oyuncuların kötüleyici yorumları bitmek bilmiyor.

Bunun bir örneği ise geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde tepki çeken açıklamalar yaptı.

"Kimse beni susturamayacak"

Mosso, şu ifadeleri kullandı:

Bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda bu dünyada ötekileştirilen, kıyafetleriyle kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyiyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak, ben kadın şarkıcılarının, kadın sanatçıların bu toplumda kadınlığıyla gurur duyan bir kadınım. Her zaman onların arkasında olacağım. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim.

Mosso'nun açıklamaları sosyal medyayı ikiye bölerken tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Küfür eden CHP'li seçmeni paylaştı

Ardından şarkıcının konserlerinin iptal edilmesi için de çağrılar yapılmaya başlandı. Açıklamaların hemen ardından Mosso'nun bir başka paylaşımı yeniden gündeme geldi.

Seçim sürecinde AK Partili kadınlara küfreden CHP'li bir kadını "idol" olarak tanımlayan ve kadına benzer şekilde giyinerek "Seçim kombinim" ifadeleriyle yaptığı paylaşım da tepki üstüne tepki aldı.

Konseri iptal edilmedi

Bunun üzerine AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’ndeki konserinin iptal olduğu iddia edildi.

Melek Mosso’nun konserinin iptal edilmediği ve konserin bu akşam yapılacağı ortaya çıktı.

Gündemi değiştirmeye çalıştı

Gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından sessizliğini bozan Melek Mosso, gündemi değiştirmek adına şu ifadeleri kullanmıştı:

'Seçim kombini' diyerek yaptığım esprimin amacını aşmış olma durumundan dolayı birbirini bu kadar seven bir toplumun karşı karşıya geliyor olması çok üzücü. Amacımın kimseyi üzmek ya da ayrıştırmayı tetiklemek olmadığını beni tanıyan herkes bilir, tanımayanlara da ben, açık yüreklilikle ifade edeyim; öyle biri değilim ve yaşananlardan dolayı üzgünüm. Çünkü ben, işin sahibi hangi parti, dinleyen kitlenin siyasi düşüncesi ne diye düşünmeden şarkı söylemek isteyen biriyim. Öyle de yoluma devam etmek istiyorum.

"Böyle acılar, siyaset üstü acılardır"

Gelelim ödül törenindeki teşekkür konuşmama. O, benim kendi kariyerimde en içtenlikle yaptığım teşekkürlerden biriydi... Kuzenini, kocası tarafından 31 yerinden bıçaklanarak cinayete kurban veren, o acıyı iliklerine kadar yaşayan ve şahit olan bir kızın sözleri. Amacım hiçbir kişi ya da kurumu, yönetimi sorumlu tutmak değil, bu acıların bir daha yaşanmamasını dilemekti. Böyle acılar, siyaset üstü acılardır. Bunu acıyı yaşayarak tecrübe eden biri olarak, konuşmamın siyasi düzleme çekilmiş olmasını da asla arzu etmem.

"Konserimin yapılmaması daha doğru"