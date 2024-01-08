Oğlak burcunda yeniay! 2024 asıl şimdi başlıyor: Hazır mısınız? 2024 yılının ilk gökyüzü olayı olan oğlak yeniayını anlatan Astrolog Filiz İnsel, herkesin sürprizlere ve dalgınlıklara açık olması gerektiğini söyledi.

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Herkese merhaba!

Ben Astrolog Filiz İnsel... 2024'ün ilk gökyüzü olayını sizinle paylaşmaya geldim.

11 Ocak'ta saat 14:58 sularında, gökyüzünde Ay ve Güneş Oğlak burcunda, 20 derecede yan yana gelecek ve Oğlak Yeni Ay'ını başlatmış olacak.

Oğlak burcu dediğimizde; baba, iş, kariyer, inşaat, emlak, eski yapılar, mesafe, istikrar ve kararlılık gibi konular geliyor akla. Bu yeni ayda, öncü bir burç olduğu için bu konularda yenilikçi gelişmelerle karşılaşabiliriz.

Doğum haritamızda Oğlak burcunu hangi evimiz kesiyorsa, o konularda yeni kararlar alabilir ve harekete geçebiliriz. Şimdi genel etkilerine ve ardından bireysel etkilerine bakalım.

Yeni ay anında yükselen İkizler olacak!

Yeni ay gerçekleştiği anda ufuk çizgisinde İkizler burcu yükseliyor. Bu, iletişim trafiğinin artacağı hızlı bir iletişim sürecine girdiğimizi gösterir. İkizler burcunun yöneticisi Merkür de haritanın 7. evinde Yay burcunda olacak.

Bu da diğer ülkelerle ikili ilişkilerin artacağını, bazı ticari anlaşmaların gündeme geleceğini işaret ediyor. Uzlaşmak ve anlaşmak için uygun zamanlar.

Ekonomi anlamında, bankalar ve kurumlarla ilgili bazı uygulamaların değişeceğine veya yeni bir düzene gireceğine işaret edebiliriz. Hükümetin gündemi tamamen ekonomi üzerine olacak, bu konuda yaşanacak zorluklar ve baskılar artabilir.

Sürprizlere açık olun!

Mars, mücadele ve savaş gezegeni, Oğlak burcunda. Bu da askeri konular, sert etkileşimler, saldırılar ve bazı terör olaylarını etkileyebileceğini gösteriyor.

Güneş ve Uranüs arasında olumlu bir açı mevcut. Bu da yeniliklere açık olmamız gerektiğini, değişiklikler yapmamız, yaratıcı fikirler ortaya koymamız ve tarzımızı belirlememiz için uygun bir zaman dilimi olduğunu vurguluyor.

Venüs ve Chiron arasındaki üçgen açı, hem sevgi hem de para konularında şifalanmamıza yardım ediyor. Sorun ne olursa olsun, bu yeni ayda çözmek için adımlar atabiliriz.

Son olarak, dalgın olmamıza ve süprizlere açık olmamıza dikkat etmeliyiz!

Burçlar nasıl etkilecek?

Koç burcu ve yükselen Koçlar:

İş ve kariyerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Yeni bir iş veya gelir kapısı elde etme şansınız var. Maddi konularda beklenmedik güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Kariyer ve maddi anlamda yeni ay size fırsatlar getirecek.

Boğa burcu ve yükselen Boğalar:

Bu yeni ay ile birlikte yurt dışı eğitim, yabancılar, hukuksal konular ve yayıncılık gibi alanlarda yeni gündemler oluşabilir. Özgürlük alanlarını genişletmek daha kolay olacak, özellikle yurt dışında veya yeni bir eğitim konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

İkizler burcu ve yükselen İkizler:

Krediler, bankacılık işlemleri, faizler, primler, nafaka, miras ve borçlar gibi konularda gündemler oluşabilir. Bu konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir, düzenlemeler yapabilirsiniz. Psikolojik olarak sizi zorlayan durumlardan kurtularak destek almaya karar verebilir ve ruhsal olarak özgürleşebilirsiniz.

Yengeç burcu ve yükselen Yengeçler:

İkili ilişkilerinizde ortaklarınızda beklenmedik sürprizli gelişmelere hazır olun! Evliliğe adım atabilir, yeni bir ortaklık kurabilir veya mevcut ilişkinizde olumsuz giden konulara çeki düzen verebilirsiniz. Eğer yalnızsınız, bir arkadaşınız aracılığıyla yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz.

Aslan burcu ve yükselen Aslanlar:

İş ve çalışma koşullarınızda sürprizli, ani ama olumlu gelişmelere açık olun. İş teklifleri alabilir, iş yerinizde yeni bir proje başlatabilirsiniz. Bu dönemde sağlık konularında dişleriniz, eklemleriniz ve cilt sorunlarına dikkat edin. Kendi rutinlerinize bir çeki düzen vermek isteyebilir ve evcil hayvan sahiplenmeyi düşünebilirsiniz.

Başak burcu ve yükselen Başaklar:

Eğer yalnız bir Başak burcuysanız, bu yeni ayda aşk hayatınız hareketlenebilir ve yeni bir flört başlayabilir. Maddi anlamda riskler alarak kazançlarınızı artırabilir, ufak bir tatile çıkabilirsiniz. Evli olanlar bebek haberi alabilir veya bebek için adımlar atabilir. Bir hobinizi kazanca dönüştürme fırsatınız olabilir.

Terazi burcu ve yükselen Teraziler:

Aile, ev ve yuva temaları gündemde. Yeni bir ev, arsa alım-satımı veya taşınma, tadilat gibi konular gündeme gelebilir. Uzun zamandır devam eden miras veya nafaka davalarınız sonuçlanabilir ve bu yolla gelir elde edebilirsiniz. Ev alışverişi yapmak veya evinizin güvenliğini sağlamak isteyebilirsiniz.

Akrep burcu ve yükselen Akrepler:

Zihniniz oldukça yoğun olacak, yeni fikirler bulup yeni kararlar almanız kolay olacaktır. Yakın çevrenizle iletişime geçmeniz olasıdır; kuzenler, kardeşler ve komşularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kısa bir seyahate çıkmak veya uzun zamandır düşündüğünüz yeni bir eğitime dahil olmak isteyebilirsiniz.

Yay burcu ve yükselen Yaylar:

Finansal konularda bol sürprizli bir yeni ay sizi bekliyor. Para konularında ani güzel gelişmeler yaşanabilir. Yatırım yapmak uygun olabilir ve yeni iş projeleri gündeme gelebilir. Fazla çalışmanıza rağmen mutluluk duyarak çalışmaya devam edebilir ve mali açıdan kendinize düzenlemeler getirebilirsiniz.

Oğlak burcu ve yükselen Oğlaklar:

Burcunuzda gerçekleşecek yeni ay ile özgürleşmek isteyebilirsiniz. Uzun zamandır hayatınızda yapmak istediğiniz değişikliklere harekete geçiyorsunuz. Tarzınızda değişiklik yapabilir, spora başlayabilir ve planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Bu yeni ayda hayatınızda birçok yenilik yapma ve risk alma eğiliminde olacaksınız.

Kova burcu ve yükselen Kovalar:

Oğlak yeni ayında biraz geri çekilip uzun zamandır olanı biteni değerlendirme isteği içine girebilirsiniz. Yalnızlık size daha cazip gelebilir. Ailenizden olumlu destek ve yardımlar görebilirsiniz, özellikle maddi anlamda. Etrafınızda dönen dedikodulara kulak kabartmanız mümkündür.

Balık burcu ve yükselen Balıklar:

Bu yeni ayda sosyalleşip arkadaşlarınızla bir araya geleceğiniz organizasyonlara katılabilirsiniz. Yeni ayın size getireceği sürprizler, daha çok arkadaşlarınızdan gelecek yardım ve faydaları içerecek. Aynı zamanda beklenmedik seyahatler, eğitimler ve seminerler de gündeme gelebilir.