Oğlak burcunda yeniay! Hangi burç nasıl etkilenecek? Uzmanı tek tek açıkladı... 2024 yılının ilk gökyüzü olayı olan oğlak yeniayını anlatan Astrolog Filiz İnsel, burçlara olan etkilerine değindi.

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Herkese merhaba!

Ben Astrolog Filiz İnsel... 2024'ün ilk gökyüzü olayını sizinle paylaşmaya geldim.

11 Ocak'ta saat 14.58 sularında, gökyüzünde Ay ve Güneş Oğlak burcunda, 20 derecede yan yana gelecek ve Oğlak Yeni Ay'ını başlatmış olacak.

Herkesi etkileyecek olan yeniayın burçlara özel etkilerine gelin birlikte göz atalım!

Burçlar nasıl etkilenecek?

Koç burcu ve yükselen Koçlar:

İş ve kariyerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Yeni bir iş veya gelir kapısı elde etme şansınız var. Maddi konularda beklenmedik güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Kariyer ve maddi anlamda yeni ay size fırsatlar getirecek.

Boğa burcu ve yükselen Boğalar:

Bu yeni ay ile birlikte yurt dışı eğitim, yabancılar, hukuksal konular ve yayıncılık gibi alanlarda yeni gündemler oluşabilir. Özgürlük alanlarını genişletmek daha kolay olacak, özellikle yurt dışında veya yeni bir eğitim konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

İkizler burcu ve yükselen İkizler:

Krediler, bankacılık işlemleri, faizler, primler, nafaka, miras ve borçlar gibi konularda gündemler oluşabilir. Bu konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir, düzenlemeler yapabilirsiniz. Psikolojik olarak sizi zorlayan durumlardan kurtularak destek almaya karar verebilir ve ruhsal olarak özgürleşebilirsiniz.

Yengeç burcu ve yükselen Yengeçler:

İkili ilişkilerinizde ortaklarınızda beklenmedik sürprizli gelişmelere hazır olun! Evliliğe adım atabilir, yeni bir ortaklık kurabilir veya mevcut ilişkinizde olumsuz giden konulara çeki düzen verebilirsiniz. Eğer yalnızsınız, bir arkadaşınız aracılığıyla yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz.

Aslan burcu ve yükselen Aslanlar:

İş ve çalışma koşullarınızda sürprizli, ani ama olumlu gelişmelere açık olun. İş teklifleri alabilir, iş yerinizde yeni bir proje başlatabilirsiniz. Bu dönemde sağlık konularında dişleriniz, eklemleriniz ve cilt sorunlarına dikkat edin. Kendi rutinlerinize bir çeki düzen vermek isteyebilir ve evcil hayvan sahiplenmeyi düşünebilirsiniz.

Başak burcu ve yükselen Başaklar:

Eğer yalnız bir Başak burcuysanız, bu yeni ayda aşk hayatınız hareketlenebilir ve yeni bir flört başlayabilir. Maddi anlamda riskler alarak kazançlarınızı artırabilir, ufak bir tatile çıkabilirsiniz. Evli olanlar bebek haberi alabilir veya bebek için adımlar atabilir. Bir hobinizi kazanca dönüştürme fırsatınız olabilir.

Terazi burcu ve yükselen Teraziler:

Aile, ev ve yuva temaları gündemde. Yeni bir ev, arsa alım-satımı veya taşınma, tadilat gibi konular gündeme gelebilir. Uzun zamandır devam eden miras veya nafaka davalarınız sonuçlanabilir ve bu yolla gelir elde edebilirsiniz. Ev alışverişi yapmak veya evinizin güvenliğini sağlamak isteyebilirsiniz.

Akrep burcu ve yükselen Akrepler:

Zihniniz oldukça yoğun olacak, yeni fikirler bulup yeni kararlar almanız kolay olacaktır. Yakın çevrenizle iletişime geçmeniz olasıdır; kuzenler, kardeşler ve komşularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kısa bir seyahate çıkmak veya uzun zamandır düşündüğünüz yeni bir eğitime dahil olmak isteyebilirsiniz.

Yay burcu ve yükselen Yaylar:

Finansal konularda bol sürprizli bir yeni ay sizi bekliyor. Para konularında ani güzel gelişmeler yaşanabilir. Yatırım yapmak uygun olabilir ve yeni iş projeleri gündeme gelebilir. Fazla çalışmanıza rağmen mutluluk duyarak çalışmaya devam edebilir ve mali açıdan kendinize düzenlemeler getirebilirsiniz.

Oğlak burcu ve yükselen Oğlaklar:

Burcunuzda gerçekleşecek yeni ay ile özgürleşmek isteyebilirsiniz. Uzun zamandır hayatınızda yapmak istediğiniz değişikliklere harekete geçiyorsunuz. Tarzınızda değişiklik yapabilir, spora başlayabilir ve planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Bu yeni ayda hayatınızda birçok yenilik yapma ve risk alma eğiliminde olacaksınız.

Kova burcu ve yükselen Kovalar:

Oğlak yeni ayında biraz geri çekilip uzun zamandır olanı biteni değerlendirme isteği içine girebilirsiniz. Yalnızlık size daha cazip gelebilir. Ailenizden olumlu destek ve yardımlar görebilirsiniz, özellikle maddi anlamda. Etrafınızda dönen dedikodulara kulak kabartmanız mümkündür.

Balık burcu ve yükselen Balıklar:

Bu yeni ayda sosyalleşip arkadaşlarınızla bir araya geleceğiniz organizasyonlara katılabilirsiniz. Yeni ayın size getireceği sürprizler, daha çok arkadaşlarınızdan gelecek yardım ve faydaları içerecek. Aynı zamanda beklenmedik seyahatler, eğitimler ve seminerler de gündeme gelebilir.