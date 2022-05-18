Oğlu Demir, Özlem Yıldız'ı uyardı

Özlem Yıldız, oğlu Demir'in kıyafetlerine karıştığını söyledi.

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, dün akşam bir ödül gecesine katıldı.

Düzgün fiziği ve bronz teniyle her daim adından söz ettiren Özlem Yıldız, erkek çocuklarının anneyi kıskandığını belirterek, 15 yaşındaki oğlu Demir Serter'le yaşadığı bir olayı anlattı.

"Giyip kaçtım"

Yıldız, "Bu akşam bu elbiseyi giymeden önce oğlum gördü, 'Bu kıyafetle gidemezsin, çok açık' dedi. İnan giydim ve kaçtım. Erkek çocuğu annesini kıskanıyor ama kıyafetim normal." şeklinde konuştu.

Kanal D ekranlarında 'Konuştukça' isimli programı sunan Özlem Yıldız, 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile dünyaevine girmiş, 2013'te boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten 2006'da Demir adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.