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    Oğlu Hira, Zerrin Tekindor'u Cannes'da yalnız bırakmadı

    “Three Thousand Years of Longing” filminde rol alan Zerrin Tekindor, filmin prömiyeri için Cannes Film Festivali’ne katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 11:47
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    Oğlu Hira, Zerrin Tekindor'u Cannes'da yalnız bırakmadı

    Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.

    Efsane yönetmen George Miller'ın 'Three Thousand Years of Longing' filminde rol alan Tekindor, festivalde kırmızı halıda yürüdü.

    Oğlu kavalyesi oldu

    Geçtiğimiz yıl çekimleri Avustralya’da gerçekleşen filmde Kösem Sultan’ı canlandıran Tekindor’u, filmin gösteriminde oğlu Hira Tekindor da yalnız bırakmadı.

    Oğlu Hira, Zerrin Tekindor u Cannes da yalnız bırakmadı #1

    Oğlu Hira, Zerrin Tekindor u Cannes da yalnız bırakmadı #2

    Oğlu Hira, Zerrin Tekindor u Cannes da yalnız bırakmadı #3

    Oğlu Hira, Zerrin Tekindor u Cannes da yalnız bırakmadı #4


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