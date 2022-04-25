Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmadı

8. kez evlenen Seda Sayan'ı son nikahında oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı.

Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, dün akşam sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi beklenen çift, vizede yaşanan problem nedeniyle hayatlarını İstanbul'da birleştirdi.

Oğulcan 8. kez gelin olan annesini yalnız bıraktı

60 yaşındaki Seda Sayan'ın 35 yaşındaki Çağlar Ökten'le evlenmesine tepki gösteren Oğulcan Engin, annesini mutlu gününde yalnız bıraktı.

"Sessiz sedasız evlen"

Daha önce annesine "Sessiz sedasız evlen" şartı koşan Engin'in, hem yaş farkına hem de annesinin evlilik sözleşmesi yapmamasına sinirlendiği söyleniyor.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile sadece arkadaşlarının katıldığı nikah töreni sonrası bugün Sabahın Sultanı programında düğün yaptı.

Seda Sayan, programında düğün yaptı VİDEO



Ökten Ailesi Seda gelini seviyor

Oğlunun düğününe katılmayan Ökten'in Manisa'da yaşayan ailesi, video göndererek çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Ökten'in babası, gönderdiği videoda "Nikah merasiminizde bulunamıyorum ama yüreğimiz sizinle. Sizlere bir ömür mutluluk diliyoruz. Ailemize hoş geldin." derken Ökten'in annesi de "Seda'm hayırlı uğurlu olsun Allah mutlu etsin çok öpüyorum sizleri." dedi.

Rahatsızlığından dolayı kızının nikahına gelemeyen Seda Sayan'ın annesi ise "Hayırlı uğurlu olsun düğününe gelemedim biliyorsun hastayım. Aklım orada kaldı. Allah ayırmasın. Mübarek günde Allah mutlu etsin diye dua ediyorum. İkinizi de çok seviyorum." şeklinde konuştu.



