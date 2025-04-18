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Haber Merkezi

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile başarılı oyuncu İlayda Alişan’ın sürpriz aşkı, magazin dünyasında çok konuşulmuştu.

Bir yıldır gözlerden uzak ama bir o kadar da mutlu bir ilişki sürdüren ikili, her yaptıklarıyla gündem oluyor.

Oğulcan Engin, sosyal medya hesabında bu kez sevgilisi İlayda Alişan’ın atıcılık yaptığı anları paylaştı.

"SEVGİLİN DE Mİ ATICI BE"

Hedefi tam isabetle vuran güzel oyuncu, Engin’den esprili bir yorum aldı: Oğulcan Engin, “Sevgilin de mi atıcı be!” yazdı.