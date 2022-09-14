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    Oğulcan Engin’den sevgilisi Miray Daner’e hediye

    Oyuncu Miray Daner'in lüks bir markaya ait olan pahalı saati, sevgilisi Oğulcan Engin'in paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. Saatin Oğulcan Engin'in hediyesi olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 18:03
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    Oğulcan Engin’den sevgilisi Miray Daner’e hediye

    Güzel oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin, bir süredir beraber…

    Çiftin doludizgin süren aşkları ise magazinin en gözde ilişkileri arasında yer alıyor.

    Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, sevgilisi ile bir davete katıldı.

    Kırmızıyı çok yakıştırdılar

    Her ikisinin de şıklıkları göz doldurdu.

    Rol aldığı “Medcezir”, “Vatanım Sensin” ve “Kuş Uçuşu” dizileri ile yıldızını parlatan ve son olarak “Kara Tahta” dizisinde yer alan Miray Daner, kırmızı elbisesi ve iddialı pozuyla beğeni topladı.

    Oğulcan Engin ise bir smokin takım giymeyi tercih etti.

    Oğulcan Engin’den sevgilisi Miray Daner’e hediye #1

    116 bin TL’lik saat

    Davetin en dikkat çeken yanlarından biri, Miray Daner'in kolundaki saat oldu.

    Oğulcan Engin'in hediyesi olan saatin fiyatı ise dudak uçuklattı.

    Engin’in bu saat için ödediği ücret tam tamına 116 bin TL…

    Oğulcan Engin’den sevgilisi Miray Daner’e hediye #2


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