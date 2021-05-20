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    Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

    Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 15:06
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    Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

    Ankara’da yaşayan şarkıcı 53 yaşındaki Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi.

    2 ÇOCUĞU VARDI

    Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz’ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı’na getirildi.

    Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    ALBÜM HAZIRLIĞINDAYDI

    Yılmaz’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Yılmaz’ın, yeni albüm hazırlığında olduğu ifade edildi.

    Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı #1

    Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı #2

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