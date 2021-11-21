Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz yaptığı paylaşımla duygulandırdı

Eşi Oğuz Yılmaz'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Aylin Yılmaz, "Bugün sensizliğin 6 ay 184 gün 4416 saat 264960 dakika 15897600 saniyesi sensiz ve derin anılar" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.

Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz, gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

53 yaşında hayat veda Yılmaz'ın eşi AyliYılmazaz ise eşine olan özlemini sosyal medyadan dile getirdi.

Eşini unutmayan Aylin Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi duygulandırdı.

"YAŞARKEN ÖLMEK BU OLSA GEREK"

Aylin Yılmaz paylaşımında, "Bugün sensizliğin 6 ay 184 gün 4416 saat 264960 dakika 15897600 saniyesi sensiz ve derin anılar.

Seni her an düşündüğümde yüreğimde kıyamet kopar. Yaşarken ölmek bu olsa gerek. Seni çok özledim CANOM" yazdı.

MEZARINI ZİYARET ETTİ

Eşinin mezarını ziyaret eden ve o anları sosyal medyadan paylaşan Aylin Yılmaz şu notu düştü;

"Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı 23 senedir birbirimize doyamadık.

Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum...

Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak. En sevdiğimiz papatyalarımızı ektim. Yüzünün güldüğünü gördüm. Sevgimiz gibi onları her gün sulayacağım. Hiç solmayacak sevgimiz gibi."