Oğuzhan Koç biten evliliği hakkında konuştu Demet Özdemir ile 8 aylık evliliğini sonlandıran Oğuzhan Koç, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Koç açıklamasında, "İyi ki yaşadık… İyi ki benim başıma böyle bir şey geldi… Her şey yolunda, hayat devam ediyor" dedi.

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Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, ani bir şekilde boşanma kararı aldı.

Evliliklerinin ilk yılı dolmadan boşanmaya karar veren ikili, geçtiğimiz mayıs ayında Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşandı.

Eski eşler, Büyükada'da avukatları ile birlikte katıldıkları davada birbirinden hiçbir şey talep etmedi.

10 dakika süren duruşma sonrası adliyeden ayrı ayrı çıkış yapan ikiliden Koç, "Gereken açıklamaları yapmıştık, siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim" dedi

Aradan geçen 8 ayın ardından başarılı şarkıcı biten evliliği hakkında bir kez daha konuştu.

Oğuzhan Koç'tan yeni açıklama

3 Adam grubundan yakın dostu Eser Yenenler’in Youtube programına konuk olan Oğuzhan Koç Demet Özdemir'le evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu. Koç, Yenenler’in "Hocam dulsun, bu denir mi? Bayağı bir düşündüm de…" yorumu üzerine konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve "Evet, dulum… Gözde bir dulum" açıklamasını yaptı..

"Şahane bir şey yaşadık"

Eser Yenenler'in “Yeni kararlar verdirdi mi bu sana?” sorusu üzerine ünlü isim “Tabii ki önemli ve ciddi bir konu olduğu için bundan alınacak, çıkarılacak bir sürü ders var.

Mutlaka almışımdır. Daha sonra alacağım, öğreneceğim bir şeyler de vardır… Daha sonra farkına varacaklarım olabilir. Ama hayatta bunlar var. Bazı şeyler var. Hakikaten ‘Bu benim başıma gelmez, benim planlarım belli’ diyorsun… Hepimiz ölmeyecekmişiz zannediyoruz ya, öleceğiz.

Bu da olacak başına geldiği esnada çok şaşırmıyorsun. Şahane bir şey yaşadık, şahaneydi her şey… İyi ki yaşadık… İyi ki benim başıma böyle bir şey geldi… Her şey yolunda, hayat devam ediyor…” açıklamasını yaptı.