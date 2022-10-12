Oğuzhan Koç bıyık bıraktı

Evlendikten sonra imaj yenileyen Oğuzhan Koç, Freddie Mercury bıyığı bıraktı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir ile geçtiğimiz aylarda evlenen Oğuzhan Koç, Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Freddie Mercury'e benzedi

Koç, sahneye çıkınca yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcı, yeni tarzıyla müzik efsanesi Queen grubunun solisti Freddie Mercury'e benzetildi.

Bir süredir doludizgin aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta Sarıyer'de düzenledikleri görkemli bir düğün ile nikah masasına oturmuştu.