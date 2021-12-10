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    Oğuzhan Koç: Demet benim uğurum

    Yeni şarkısı 'Aşk Mevsimi'ni müzikseverlerin beğenisine sunan Oğuzhan Koç, "Üç adam ve Demet Özdemir'in onayı olmadan asla müzikseverlere sunmam" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 08:28
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 08:29
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    Oğuzhan Koç: Demet benim uğurum

    Oyuncu Demet Özdemir'le mutlu bir betaberliği olan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, iş hayatında da başarıyı yakaladı.

    1 NUMARA

    Koç'un yeni şarkısı “Aşkın Mevsimi” listelere hızlı bir giriş yaptı. Spotify New Music Friday, Türkçe Pop listelerinde 1 numaraya kadar yükselen şarkının klibi, Youtube Trend Videolarda da uzun süre 1 numaraya kaldı.

    "ONLAR BENİM UĞURUM"

    'Aşk Mevsimi' adlı şarkısına olumlu tepkiler alan Oğuzhan Koç, yeni şarkısı için "Üç adam ve Demet Özdemir'in onayı olmadan asla müzikseverlere sunmam. Onlar benim uğurum" dedi.

    Oğuzhan Koç: Demet benim uğurum #1

    Oğuzhan Koç: Demet benim uğurum #2

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