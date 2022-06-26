Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
360.235
-0.33%
BTXN Coin
7.11
-3.13%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’i bugün ailesinden istedi

    Bu yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, nişanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 18:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’i bugün ailesinden istedi

    Mutlu birliktelikleri uzun zamandır süren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, evlilik için ilk adımı attı…

    Bugün Özdemir’in Zekeriyaköy’deki ailesinin evine giden Koç, sevgilisini ailesinden istedi.

    O anlara dair fotoğraflar da hemen sosyal medyaya düştü.

    “Panzehri de geliyor bekle”

    Demet Özdemir’in hazırladığı tuzlu kahveyi alan Oğuzhan Koç, istemeye katılan İbrahim Büyükak’ın “Panzehri de geliyor bekle” deyince,  kahkahayı bastı.

    Daha sonra çift, yan yana oturdu.

    Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’i bugün ailesinden istedi ViDEO

    Tuzlu kahveyi içti

    Meraklı gözler Oğuzhan Koç’un ne söyleyeceğini merak ederken, şarkıcı “Bence karışım güzel” dedi.

    Bu anlar gülüşmeleri de beraberinde getirdi.

    İstemenin ardından çiftin yüzükleri takıldı…

    Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’i bugün ailesinden istedi #1

    İki elbise giydi

    İlk olarak beyaz ve derin yırtmaçlı elbisesi ile misafirlerinin yanına çıkan Özdemir, yüzükler takılırken de pembe renkteki sırt dekolteli bir elbise tercih etti.

    Siyah takımla istemeye gelen Oğuzhan Koç’un heyecanlı hali de dikkatlerden kaçmadı.

    Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’i bugün ailesinden istedi #2

    Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’i bugün ailesinden istedi #3

    Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’i bugün ailesinden istedi #4


    İlginizi Çekebilir

    Mersin'de yan bakma kavgası can aldı
    3. Sayfa

    Mersin'de yan bakma kavgası can aldı

    İzmir'de korkutan orman yangını
    3. Sayfa

    İzmir'de korkutan orman yangını

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir