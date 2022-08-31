Oğuzhan Koç, eski sevgililerinin doğum gününde düğün yaptı

Demet Özdemir ile nikah masasına oturan Oğuzhan Koç'un düğün tarihi ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde görkemli bir tören ile hayatlarını birleştirdi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikah tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti. İkili, iki günlük gecikmeyle nikah masasına oturdu.

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Düğüne Oğuzhan Koç'un ayakkabısı ile Demet Özdemir'in gelinliği damga vurdu. Düğün bitse de yankıları hala devam ediyor.

Doğum günleri düğün tarihleri oldu

Düğün sonrası bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak'ın doğum günü Demet ve Oğuzhan'ın düğün tarihi ile aynı gün olması şoke etti.

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