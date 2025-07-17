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Oğuzhan Koç ile birlikte olan Hazal Subaşı'ndan aşk tatili paylaşımı! Takipçileri beğeni yağdırdı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile 1,5 yıldır gözlerden uzak güzel bir ilişki yaşayan oyuncu Hazal Subaşı, tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
17.07.2025 14:52
Oğuzhan Koç ile birlikte olan Hazal Subaşı'ndan aşk tatili paylaşımı! Takipçileri beğeni yağdırdı

Şu sıralar Sahipsizler dizisinde başrol oynayan Hazal Subaşı, uzun süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikte. Aşklarını gözlerden uzak aşk ünlü çift, yaz sezonunu birlikte açtı.

Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'un tatil rotası ise Yunanistan ve Alaçatı oldu. Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran ünlü çiftin tatildeki keyifli anlarını Hazal Subaşı paylaştı.

"TATİL BİTMESİN"

Hazal Subaşı sevgilisiyle romantik karelerini "Tatil bitmesin dumpı" notuyla yayınladı. Ünlü çiftin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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