Oğuzhan Koç konseri bırakıp gitti

Ankara’nın Sincan ilçesinde konser veren sanatçı Oğuzhan Koç, yağmur nedeniyle sahneyi terk edip ayrılınca hayranları tepki gösterdi.

Ankara Sincan Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda düzenlediği Oğuzhan Koç konserinde yüzlerce kişi doyasıya eğlenirken yağmur başladı.

Sanatçı Oğuzhan Koç seyircilere yağmurun durumunu sordu. Vatandaşlar, Koç’tan konsere devam etmesini istedi.

Başka bir sanatçıya bıraktı

Yağışın hızlanması nedeniyle Koç, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini belirterek başka bir sanatçıya sahneyi bıraktı.

Bekleyenler yuhaladı

İHA'nın haberine göre; daha sonra sunucu sahneye gelerek konserin bittiğini söyledi. Bu duruma sinirlenen hayranları “Oğuzhan Koç sahneye” diyerek geri çağırdı. Müzisyenlerin de toparlandığını gören Sincanlılar, Oğuzhan Koç’u yuhaladı.

Ankara'da Oğuzhan Koç konseri terk etti VİDEO

Konsere gelen vatandaşlar ise Oğuzhan Koç’a tepki göstererek dağıldı. Koç’un hayranları, halk olarak yağmurda beklediklerini ama ünlü sanatçının kaçtığını söyledi.