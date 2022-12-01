Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir arabayı değiştirdi

Levent'teki evde yaşamak isteyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç arabalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Ağustos ayında evlenen oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Zekeriyaköy’de oturma planı yaparken bir anda karar değiştirmişlerdi ve Levent’e yerleşmişlerdi.

Ancak Oğuzhan Koç’un Levent’teki evinin bulunduğu sokak dar olduğu için ünlü çift, daha küçük bir araç almak zorunda kaldı.

5 milyon TL

Magazin dünyasının en konuşulan çifti arabayı değiştirince de gündem oldu. İkili, küçük kasalı ‘couple’ model bir cip tercih etti ve içini kendilerine özel tasarlattı. Bunun için de tam 5 milyon TL ödediler.