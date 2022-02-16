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    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in evlilik teklifi gecesinden detaylar

    Kısa bir ayrılık yaşayan ünlü çift Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, barışır barışmaz evlilik kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:55
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    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in evlilik teklifi gecesinden detaylar

    Geçtiğimiz ay Paris tatili dönüşü ayrılan Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, kısa süre önce barışmıştı. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e evlilik teklifi etti ve "Evet" yanıtını aldı.

    Oğuzhan Koç'un haftalardır hazırlandığı evlilik teklifinin detayları ortaya çıktı.

    GECESİ 82 BİN TL

    Koç, teklif için Sarıyer’deki lüks bir otelinin kral dairesini geceliği 82 bin liraya tuttu. Paraya kıyan ünlü şarkıcı, Boğaz manzaralı o odayı da gece için özel süsletti.

    HER ŞEY ÖZEL

    Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille alarak gecenin arabasını da özel kıldı. Kral dairesinde yemek yerken Sakiler grubu, “Dünyadan Uzak” adlı şarkısıyla içeri girdi.

    YÜZÜK 4 KARAT

    O sırada 4 karatlık yüzükle evlilik teklifini yapan Koç'a 'Evet' cevabı gelince ikilinin otelin restoranında yemek yiyen 7 arkadaşı da teklifin ardından odaya girip Demet Özdemir’e sürpriz yaptı.

    ELBİSE 17 BİN TL

    Teklif alacağını hisseden Demet Özdemir'de gecey özel hazırlandı. Ünlü oyuncu, evlilik teklifi alacağı gece için kendine 17 bin TL'lik elbise aldı.

    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir in evlilik teklifi gecesinden detaylar #1

    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir in evlilik teklifi gecesinden detaylar #2

    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir in evlilik teklifi gecesinden detaylar #3

    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir in evlilik teklifi gecesinden detaylar #4

    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir in evlilik teklifi gecesinden detaylar #5

    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir in evlilik teklifi gecesinden detaylar #6


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