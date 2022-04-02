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    Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e: İlk ve tek hayranıyım

    Bir mekan çıkışı görüntülenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özdemir'e iltifatlar yağdıran Koç, "İlk ve tek hayranı benim" demeyi ihmal etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 09:49
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    Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e: İlk ve tek hayranıyım

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ayrılan ve hayranlarını üzen çift, 14 Şubat'ta aşk dolu bir gün geçirmişlerdi.

    Demet Özdemir'e güzel bir sürprizle evlilik teklifi eden Oğuzhan Koç, aşkını ise her fırsatta dile getirenlerden.

    Demet Özdemir'e olan sevgisini sık sık dile getiren Koç, Arnavutköy'de görüntülendi.

    Demet Özdemir ile birlikte görüntülenen Koç, mekan çıkışı ayaküstü gazetecilerle konuştu.  Gazetecilere kısa bir açıklama yapan ikili, yoğun bir döneme girdiklerinin altını çizdi.

    "HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

    Aşkları tam gaz devam eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, Arnavutköy'de yer alan bir balıkçıdan çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, her şeyin çok güzel gittiğini söyledi.

    Oğuzhan Koç tan Demet Özdemir e: İlk ve tek hayranıyım #1

    OĞUZHAN'DAN DEMET'E İLTİFAT

    Yoğun bir döneme girdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Baş başa bir yemek yiyelim dedik. Çünkü anlaşmalar bitti. Şu an fazla bilgi veremiyorum ama çalışmalarımız yoğun bir şekilde başlayacak." dedi.

    Muhabirlerin, "Müstakbel eşiniz birçok markanın reklam yüzü. Dijital platformda da marka yüzlerinden bir tanesi. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Koç, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım" diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarfetti.

    Oğuzhan Koç tan Demet Özdemir e: İlk ve tek hayranıyım #2


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