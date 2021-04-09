Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
480.428
1.11%
EXEN Coin
23.30
0.77%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Oğuzhan Koç'un annesinden Demet Özdemir atağı

    Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, Demet Özdemir'i sosyal medyadan takip etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 08:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oğuzhan Koç'un annesinden Demet Özdemir atağı

    Güzel oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    GELİNİ TAKİBE ALDI

    Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftten yeni bir gelişme yaşandı. Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, gelin adayı Demet Özdemir'i sosyal medyada takip etmeye başladı.

    Oğlunun kız arkadaşıyla tanışmak isteyen anne Koç, Demet Özdemir ile yemekte bir araya gelmek istedi.

    Oğuzhan Koç un annesinden Demet Özdemir atağı #1

    Oğuzhan Koç un annesinden Demet Özdemir atağı #2

    Oğuzhan Koç un annesinden Demet Özdemir atağı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir