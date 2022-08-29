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    Oğuzhan Koç'un damat ayakkabıları

    Oğuzhan Koç'un damat ayakkabıları

    Ünlülerin akınına uğrayan düğüne, Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 09:40
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    Magazin dünyasının iki ünlü ismi Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, dün akşam  arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünyaevine girdi.

    Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı. Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu

    Oğuzhan uzadı

    Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

    Oğuzhan Koç un damat ayakkabıları #1

    Oğuzhan Koç un damat ayakkabıları #2

    Oğuzhan Koç un damat ayakkabıları #3


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