Oğuzhan Koç'un damat ayakkabıları

Ünlülerin akınına uğrayan düğüne, Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.

Magazin dünyasının iki ünlü ismi Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, dün akşam arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı. Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu

Oğuzhan uzadı

Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.