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    Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 6. kez ayrıldı

    Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'ı 'Pinç' kadrosundan çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 10:52
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    Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 6. kez ayrıldı

    Beş kez ayrılıp barışan oyuncu Müjde Uzman ile müzisyen Oğuzhan Uğur cephesinde yeni gelişme yaşandı.

    Yine bitti

    İddiaya göre çift yeniden ayrılık kararı aldı. Oğuzhan Uğur'un ayrılık sonrası yaptığı hamle dikkat çekti.

    Kadrodan çıktı

    Biten ilişkinin ardından Uğur, Pinç adlı gösterisinde konuk olarak katılacak olan oyuncu Uzman'ı kadrodan çıkardı. Oğuzhan Uğur, İrem Derici ve Eypio'yu konuk alarak Bursa, İstanbul ve İzmir'de sahne alacak.

    Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 6. kez ayrıldı #1

    Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 6. kez ayrıldı #2


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