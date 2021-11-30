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    Oğuzhan Uğur: Müjde Uzman'la ayrıldık

    Müjde Uzman'dan üçüncü kez ayrılan Oğuzhan Uğur, özel hayatıyla ilgili de konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 16:13
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    Oğuzhan Uğur: Müjde Uzman'la ayrıldık

    Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce iki kez ayrılıp barışan Uğur-Uzman çiftinin, son olarak Kuruçeşme'de görüntülenerek aşklarına bir şans daha verdiği ortaya çıkmıştı.

    3. KEZ AYRILDILAR

    Önceki gün Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur'un, birbirlerine tanıdıkları bu şansta da mutluluğu bulamadığı ve beş ayda içerisinde üçüncü kez ayrıldıkları iddia edilmişti.

    "YAŞANDI BİTTİ"

    Oğuzhan Uğur, ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu. İlişkilerinin bittiğini doğrulayan ünlü isim, konuyla ilgili "Çok tatlı, çok enerjik bir ilişki yaşadık, sonra da bitti." dedi.

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