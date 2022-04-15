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    Oğuzhan Uğur'un köpeği öldü

    Oğuzhan Uğur, köpeğinin ölüm haberiyle yıkıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 11:42
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    Oğuzhan Uğur'un köpeği öldü

    Şarkıcıklık ve oyunculuk kimliği ile ön plana çıkan daha sonra YouTube kanalı açarak farklı içeriklerle izleyici karşısına çıkan Oğuzhan Uğur, acı kaybını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

    Hem Instagram ve hem de Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur, 2013'ten beri yanında olan köpeği Suşi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Uğur, şu ifadelere yer verdi:

    "9 yaşındaydı"

    "Güzel kızım benim. Suşi 9 yaşındaydı. Salı akşamı annemin kucağına yattı, bir süre öylece annemin gözlerine baktı. Sonra yavaşça kafasını patilerinin arasına koydu ve gözlerini kapattı. Bir daha hiç açmayacak. Yazacak çok şey var ama uzatmayacağım... Hani insan, hayvan, bitki arasında bir sevgi hiyerarşisi vardır ya... En değerlisi insandır derler. Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim. O da beni. Hoşça kal Suşi. (2013-2022)"

    Oğuzhan Uğur un köpeği öldü #1

    Oğuzhan Uğur un köpeği öldü #2


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