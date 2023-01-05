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    Okan Bayülgen: Erotik film yıldızı olmak istiyorum

    Ünlü şovmen Okan Bayülgen, katıldığı programda yaptığı açıklamalarda gündeme oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 07:13
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 07:16
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    Okan Bayülgen: Erotik film yıldızı olmak istiyorum

    Her yaptığı açıklamayla gündem olan ünlü şovmen Okan Bayülgen, Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu.

    Bayülgen, hayat hikayesinden ilginç anları anlattı. Bayülgen, "Hiçbir topluluğa ait değilim." dedi.

    "Başka çarem yoktu"

    "Kameraların önünde olmayı istedin mi? Şovmen olmayı istedin mi?" sorularına cevap veren Okan Bayülgen, "Hayır, başka çarem yoktu" cevabını verip, "Televizyon hayatında bir ahlak timsali olup ahlaksızca şeyler yapmamız isteniyordu. Yani aslında porno film oyuncusu olup donumuzu çıkarmamamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı

    Okan Bayülgen: Erotik film yıldızı olmak istiyorum #1

    "Emekli porno yıldızı"

    "Nasıl bir 75 yaş hayalin var? Nasıl bir ömrün olsun o yaşlarda?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt veren ünlü şovmen şu ifadeleri kullandı: "Erotik film yıldızı olmak istiyorum. Böyle bir porno kategorisi var 'old'. Seyrettiğim için değil ama gördüğüm kategoriler arasında benim tercih ettiğim bir kategori değil. Ama orada başarılı olmaya çalışacağım. Kendimi böyle bir emekli porno yıldızı olarak görüyorum. Çünkü televizyon bence budur, biraz pornografidir."

    Okan Bayülgen: Erotik film yıldızı olmak istiyorum #2


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