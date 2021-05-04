Okan Bayülgen: İstanbul, İstanbullulara kaldı

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, pandemi dönemiyle ilgili konuştu.

Okan Bayülgen, uzun bir zaman sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, pandemi döneminde sanat ve eğlence dünyasının zarar ettiği haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bayülgen, “Ben birçok iş yapıp, üç dükkanımı ayakta tutmaya çalışıyorum personelimle beraber, dolayısıyla kişisel olarak çalışır yine dükkanları ayakta tutarım.

"AŞIMI OLDUM"

Bodrum’daki dükkanları açmayı bekliyoruz. Büyük ihtimalle eylülde aşılanmayla her şey yoluna girer herhalde. 55 yaşından büyük olduğum için ilk dozu oldum, ikinci dozu bekliyorum. Aşıdan memnunuz devletimizin bize iki seçenek sunmasını da beğeniyoruz üçüncü seçenek de gelir aşı bollaşırsa esenliğe ermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BEN İSTANBUL'DA KALIRIM"

Bayülgen, geçtiğimiz hafta İstanbul’dan kıyı kentlerine doğru yoğun göç olmasını da “Ben İstanbul’da kalmaktan çok memnunum. Her ne kadar mahallemizde kısıtlı bir alanda dolaşıyor, çarşı pazara gidip gelebiliyorsak da sakin görmek mutluluk verir, eskiden de bayramda seyranda İstanbul’da kalmayı tercih ederdim. Sonradan gelenler giderler, İstanbul, İstanbullular'a kalır diye düşünüyorum” sözleriyle değerlendirdi.