Okan Bayülgen: Kızımın güzelliği annesinden

Okan Bayülgen, kızı İstanbul'la olan ilişkisiyle ilgili konuştu.

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, bir programa konuk oldu. Özel hayatıyla iligli konuşan Bayülgen, kızıyla olan ilişkisini de anlattı.

"AŞK HİKAYESİ"

Kızı İstanbul'la çok iyi anlaştyıklarını söyleyen televizyoncu, “O babasının kim olduğunun farkında ve buna da bir şey geliştirdi. Ben çocuklaşmıyorum onunla, hiçbir zaman çocuklaşmadım, o da benimle büyümeye çalışmıyor. Böyle bir şey kurguladık. Böyle bir aşk hikayemiz var aramızda. Her baba-kız arasında olan gibi” diyerek anlattı.

"HUYU AYNI BEN"

Kızının kendisinden tüm huylarını aldığını söyleyen oyuncu “Bütün huylarımı aldı galiba, bu konuda annesinden daha şanslıyım. Güzelliği annesinden, ama huylar benden” dedi.