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    Okan Bayülgen kızıyla yanı sahnede

    Ünlü şovmen ve tiyatro oyuncusu Okan Bayülgen kızı İstanbul Bayülgen ile aynı tiyatro sahnesini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 15:12
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    Okan Bayülgen kızıyla yanı sahnede

    Okan Bayülgen'in Shakespeare'in 'III. Richard'ını uyarlayarak sahneye taşıdığı 'Richard' adlı oyun, önceki akşam tiyatroseverlerle buluştu.

    İstanbul da sahnede

    Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger'den olan 13 yaşındaki kızı İstanbul Bayülgen de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

    Bayülgen’in de rol aldığı “Richard” oyunu sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

    Okan Bayülgen kızıyla yanı sahnede #1

    Okan Bayülgen kızıyla yanı sahnede #2


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