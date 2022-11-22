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- Okan Bayülgen kızıyla yanı sahnede
Okan Bayülgen kızıyla yanı sahnede
Ünlü şovmen ve tiyatro oyuncusu Okan Bayülgen kızı İstanbul Bayülgen ile aynı tiyatro sahnesini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 22.11.2022 - 15:06
- Güncelleme : 22.11.2022 - 15:12
Okan Bayülgen'in Shakespeare'in 'III. Richard'ını uyarlayarak sahneye taşıdığı 'Richard' adlı oyun, önceki akşam tiyatroseverlerle buluştu.
İstanbul da sahnede
Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger'den olan 13 yaşındaki kızı İstanbul Bayülgen de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Bayülgen’in de rol aldığı “Richard” oyunu sanatseverlerden büyük ilgi gördü.