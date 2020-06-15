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    Okan Bayülgen, parasızlıktan yakınan ünlülere kızdı

    Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, pandemi sürecinde iş yapamadıkları gerekçesiyle parasızlıktan yakınan ünlülere çok sert açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 08:58
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    Okan Bayülgen, parasızlıktan yakınan ünlülere kızdı

    Koronavirüs salgını sebebiyle işleri duran bazı ünlü oyuncu ve şarkıcıların “Geçinemiyoruz” şeklindeki açıklamaları tartışma yarattı. Okan Bayülgen, böyle konuşan ünlü isimlere karşı çıktı.

    "ÇOK ÇİRKİN"

    Bayülgen, geçinememekten yakınan sanatçılara tepksini dile getirdi.

    “Bakıyorum da çok ağlayan var. Sürekli ağlıyorlar” diyen Bayülgen, şöyle konuştu: “Sen sanatçısın, mekanda çalışan garson ne yapsın, yer gösterici ne yapsın? Diğer mesleklerde çalışanlar aylarca işsiz kaldı. Bizimkilerin ‘zorlanıyoruz’ demesini kabul etmiyorum ben. Tiyatrocuların ağlamasını çok çirkin buluyorum.”


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