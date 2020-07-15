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    Okan Bayülgen: Sormayın bana Ozan Güven'i

    Okan Bayülgen, şiddet haberleriyle gündeme gelen Ozan Güven hakkında konuşmak istemedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 08:01
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    Okan Bayülgen: Sormayın bana Ozan Güven'i

    Ünlü şovmen Okan Bayülgen, uzun süredir birlikte olduğu Selin Atasoy’la önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

    "SORMAYIN BANA ONLARI"

    Bayülgen, sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Ozan Güven’le ilgili soruları “Bana ne Ozan Güven’den! Sormayın bana onları” diyerek yanıtsız bıraktı.

    Okan Bayülgen: Sormayın bana Ozan Güven'i #1

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