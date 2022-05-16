Okan Bayülgen: Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama itaate hazır

Katıldığı kitap fuarında Z kuşağına eleştirilerde bulunan Okan Bayülgen, “Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama itaat etmeye hazır” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Okan Bayülgen, Z kuşağına eleştirileri ile gündeme geldi.

‘Yeni Nesil ve Mizah’ söyleşisinde vatandaşlarla bir araya gelen Bayülgen, “Çok etkileyici bir kitap fuarı yaşıyoruz. Herkesin izlenimi çok iyi. Yerde bile seyirci var, müthiş. Şarkı söylemeye gelmişim gibi.” ifadelerini kullandı.

“Elimizde telefon geri zekalı gibi dolaşıyoruz”

İHA’nın haberine göre; gençlerin kitap okuduklarını düşünmediğini belirten Bayülgen, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerle konuştuğumuzda çok fazla kitap okumadıklarını düşünüyorum ama sorduğumda okuduklarını söylüyorlar. Çok fazla isim biliyoruz çok fazla malumat, enformasyon var. Elimizde telefon geri zekalı gibi dolaşıyoruz. Çağımızın dünyasında kitap dinlemek de yer edindi. Kitap dinleme de üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Kitap seslendiren biri olarak kitap dinleyen kişi ile arkadaş olmak istiyorum.”

Bayülgen'den Z kuşağı eleştirisi

Türkiye'de ve dünyada Z kuşağı araştırmaları yapıldığını söyleyen Bayülgen, "Türkiye’de Z kuşağı, örneğin Londra'ya kapağı atmak istiyor. Londra’ya gitmesinin sebebi Türkiye’den memnun olmaması. Türkiye’de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır." şeklinde konuştu.