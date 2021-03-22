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- Okan Karacan: Hastalık sonrası 10 kilo verdim
Okan Karacan: Hastalık sonrası 10 kilo verdim
Koronavirüsü yenen Okan Karacan, ilk kez sokağa çıktı.
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 09:41
- Güncelleme : 22.03.2021 - 09:58
Oyuncu Okan Karacan, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış ve günlerce hastanede kaldıktan sonra sağlığına kavuşmuştu.
İLK KEZ DIŞARI ÇIKTI
Oyuncu; eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz’la önceki gün Nişantaşı’nda objekriflere yansıdı.
"10 KİLO VERDİM"
Karacan, uzun zaman sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyledi: “Hastalığım sonrası özel bir diyetle 10 kilo daha verdim. Tedavi ile fazla kilolardan kurtuldum.”