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    Okan Karacan: Hastalık sonrası 10 kilo verdim

    Koronavirüsü yenen Okan Karacan, ilk kez sokağa çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 09:58
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    Okan Karacan: Hastalık sonrası 10 kilo verdim

    Oyuncu Okan Karacan, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış ve günlerce hastanede kaldıktan sonra sağlığına kavuşmuştu.

    İLK KEZ DIŞARI ÇIKTI

    Oyuncu; eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz’la önceki gün  Nişantaşı’nda objekriflere yansıdı.

    "10 KİLO VERDİM"

    Karacan, uzun zaman sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyledi: “Hastalığım sonrası özel bir diyetle 10 kilo daha verdim. Tedavi ile fazla kilolardan kurtuldum.”

    Okan Karacan: Hastalık sonrası 10 kilo verdim #1

    Okan Karacan: Hastalık sonrası 10 kilo verdim #2

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