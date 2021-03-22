Okan Karacan: Hastalık sonrası 10 kilo verdim

Koronavirüsü yenen Okan Karacan, ilk kez sokağa çıktı.

Oyuncu Okan Karacan, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış ve günlerce hastanede kaldıktan sonra sağlığına kavuşmuştu.

İLK KEZ DIŞARI ÇIKTI

Oyuncu; eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz’la önceki gün Nişantaşı’nda objekriflere yansıdı.

"10 KİLO VERDİM"

Karacan, uzun zaman sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyledi: “Hastalığım sonrası özel bir diyetle 10 kilo daha verdim. Tedavi ile fazla kilolardan kurtuldum.”