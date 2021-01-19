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    Okan Karacan koronavirüsü yendi

    Koronavirüs nedeniyle 10 gün önce hastanelik olan Okan Karacan'dan güzel haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 07:04
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    Okan Karacan koronavirüsü yendi

    Koronavirüse yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir masaj paylaştı.

    NEFES ALABİLME MUTLULUĞU

    Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karaca, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı. İşte Karacan'ın mesajı:

    "Herkese merhaba... 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden "merhaba" demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile ..."

    Okan Karacan koronavirüsü yendi #1

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