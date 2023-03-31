Okan Karacan'ın eski eşi Zeynep Kadıoğlu konuştu Okan Karacan ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu arasında yaşananlar magazin gündemine konu oldu.

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10 yıl süren evliliklerini geçen ocak ayında bitiren Zeynep Kadıoğlu ile Okan Karacan arasındaki gerilim bitmiyor.

Karşılıklı suçlamalarda bulunan ikili mahkemelik oldu. Zeynep Kadıoğlu eski eşi hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Okan Karacan dün eşinin de ortak olduğu yapım şirketine polis aracılığıyla gitti. Darp edildiğini iddia eden Karacan eski eşinden ve şirket çalışanlarından şikayetçi oldu. Yaşanan gerginliğin ardından Okan Karacan'ın eski eşi Zeynep Kadıoğlu, 2. Sayfa programına şoke eden açıklamalar yaptı.

İşte Zeynep Kadıoğlu'nun açıklamaları...

"Okan’ın çok şeyini yakaladım"

Okan’ın çok şeyini yakaladım. Biz birlikte çalışıyorduk, mesela kendisi dün ‘yine beni şirketimden attı’ demiş. Kendisi çalışandı patron değildi. Bu olaylar olduğunda kendisine ekim ayında uzaklaştırma kararı aldırmıştım. Öyle bir baba düşünün ki; çocuğuyla annesi aynı yataktayken gelip annesine vurabiliyor...

"Ocak ayında boşandım"

Çocuğunun yanında annesi sesini çıkaramıyor diye! Hem psikolojik, hem de fiziksel şiddet gördüm. Ocak ayında boşandım. Kendisi sosyal medyada ‘evliymişiz’ gibi paylaşımlarda bulunuyor, sonra benim ofisimin önüne geliyor içeri giremiyor. Çünkü uzaklaştırmam var. Ta ki dün uzaklaştırmam bitene kadar! Tekrar başvuru yaptım…

"Okan’a iki çocuk vermişim"

İçeri girmedi, çalışanlarım aşağı indi; ‘Buyurun Okan Bey ne oluyor, nasıl size yardımcı olabiliriz?´ diye sordu. Sonrasında polislerle geldi. Bağırıp çağırmaya başladı. Ağza alınmayacak laflar etti. Ne olursa olsun ben bir anneyim. Okan’a iki çocuk vermişim...

"Tek başıma iki çocuğa bakıyorum"

Bu insan benden boşanmak için şart koştu; ‘Nafaka vermeyeceğim sana’ dedi. Ben şu an da tek başıma iki çocuğa bakıyorum. Ben sustum! ‘Çocuklarım okuyorlar, babalarını iyi bilsinler’ dedim. Her pazar babalarıyla görüştüler.

"Bağımlılıkları var"

Acı olan ne biliyor musunuz? Ben hep çocuklarımın yanında bakıcılarını gönderdim. Çünkü çocuklarıma bir şey olmasından korktum, güvenemiyorum. Psikolojisini normal bulmuyorum. Bu adamın bağımlılıkları var. Boşanma nedenlerimden birisi de bu.



Evlikaldığımız dönemde de bu tarz şeyler yaşadık. Benim iki çocuğum var. Ben

çocuğumu böyle bir ailede büyütmem. Kendisinin artık mantıklı olduğunu

düşünmüyorum.

"Namusuma laf etti"

Elimde videolar var, ses kayıtları var. Yaşadıklarıma inanamazsınız... Hep; 'Çocuklarım var' diye sustum. Çocuklarıma bile ‘anlaşamadık ayrıldık’ dedim. En sonunda namusuma laf ettiği an boşanmaya karar verdim. Beni başkalarıyla yakıştırdı, bir kişi de değil bu! Fiziksel şiddet uyguladığını çocuğum da gördü. Bunlar çok ayıp şeyler…

"Hırsız"