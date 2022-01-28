Oktay Kaynarca, çocukluk fotoğrafını paylaştı

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, takipçilerini bu sefer maziye götürdü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncularından biri olan Oktay Kaynarca, EDHO’nun final yapmasıyla dinlenmeye çekildi.

Sosyal medya sayfasından zaman zaman paylaşım yapan Oktay Kaynarca, sevenlerini maziye götürdü.

TEŞEKKÜR ETTİ

Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Oktay Kaynarca, “Teşekkür ederim” notunu düştü.

YAPIMCI OLACAK

Geçtiğimiz haftalarda da Onur Tan'la görüntülenen Oktay Kaynarca, 'eylül ayında yeni bir dizi ile ekranlara döneceğini ve dizinin yapımcılığını da kendisinin üstleneceği' yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Evet, haberler doğru" demekle yetinmişti.