Euro
15.2013
-0.19%
Dolar
13.6243
-0.19%
Altın
787.8210
-0.04%
Borsa
1998
2.38%
Bitcoin
513.426
2.95%
BTXN Coin
29.36
-3.48%
1ºC
İstanbul
Açık 1 C

    Oktay Kaynarca, çocukluk fotoğrafını paylaştı

    Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, takipçilerini bu sefer maziye götürdü.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 07:54
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 08:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oktay Kaynarca, çocukluk fotoğrafını paylaştı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncularından biri olan Oktay Kaynarca, EDHO’nun final yapmasıyla dinlenmeye çekildi.

    Sosyal medya sayfasından zaman zaman paylaşım yapan Oktay Kaynarca, sevenlerini maziye götürdü.

    TEŞEKKÜR ETTİ

    Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Oktay Kaynarca, “Teşekkür ederim” notunu düştü.

    YAPIMCI OLACAK

    Geçtiğimiz haftalarda da Onur Tan'la görüntülenen Oktay Kaynarca, 'eylül ayında yeni bir dizi ile ekranlara döneceğini ve dizinin yapımcılığını da kendisinin üstleneceği' yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Evet, haberler doğru" demekle yetinmişti.

    Oktay Kaynarca, çocukluk fotoğrafını paylaştı #1

    Oktay Kaynarca, çocukluk fotoğrafını paylaştı #2

    Oktay Kaynarca, çocukluk fotoğrafını paylaştı #3


    Görüş Bildir