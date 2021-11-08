Oktay Kaynarca: EDHO artık yok

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, dizinin yeni bir kanalda devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) tutkunlarının 200'üncü bölümünü beklediği akşam ani bir kararla yayından kaldırılmıştı.

Kanal ile yapım şirketi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle son bölümü yayınlanmadan bitirilen dizi sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

Dizideki Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, dizinin yayından kaldırılmasıyla reklam yüzü olduğu marka ile çekimlere başladı.

Kaynarca çekim arasında gazetecilere EDHO hakkında açıklamalarda bulundu.

"BAŞKA BİR KANALDA OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Dizinin başka bir kanalla yola devam etmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Kaynarca "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu, belli olmaz." cevabını verdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı ViDEO

"BAZEN SÖZ BİTER, YOL BİTER"

Kaynarca dizinin yayından kaldırılmasının ardından sosyal medyadan duygusal bir paylaşım paymıştı.

Set arkadaşlarına teşekkür ederek başarı dileyen Kaynarca, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma... Son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın."