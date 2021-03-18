Oktay Kaynarca ile Saba Tümer’den evlilik esprisi

Bebek'te görüntülenen Oktay Kaynarca ve Saba Tümer arasındaki evlilik diyaloğu güldürdü.

Yakın arkadaşlar Oktay Kaynarca ve Saba Tümer, önceki gün Bebek’teki bir mücevher dükkanında karşılaştı.

"EVDE KALDI"

Sarılıp hasret gideren iki arkadaş, o sırada objektifleri fark edince şaşırdı. Oktay Kaynarca, evlilik kararı almışlar gibi espri yaparak “Evde kaldı, ne yapayım?” dedi.

"HADİ ORADAN ABARTMAYIN"

Saba Tümer, şakayı “Ben hediyemi seçeyim.” diyerek sürdürdü. Muhabirlerin “Kır düğünü yapacağınızı duyduk, doğru mu?” sorusu ise Kaynarca’yı güldürdü: “Hadi oradan, abartmayın!”