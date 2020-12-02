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    Oktay Kaynarca kazandığını toprağa yatırıyor

    Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, parasını nasıl değerlendirdiğini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 08:11
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 09:19
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    Oktay Kaynarca kazandığını toprağa yatırıyor

    "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde 'Hızır Reis' karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, kazandığı parayla toprak aldığını söyledi.

    "DUA EDERLER"

    Tasarruf ederek geleceğe yatırım yapmanın önemine değinen oyuncu Oktay Kaynarca, "Son model bir cep telefonuna ya da arabaya harcayacağınız parayı toprağa harcayın. ‘Çoluğunuz çocuğunuza kalır, dua ederler’ denir. Çok sevdiğim güzel bir cümledir” diyerek öneride bulundu.

    Oktay Kaynarca kazandığını toprağa yatırıyor #1

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