Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz'la yeni proje cevabı: Yok öyle bir şey

Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz'la yeni proje cevabı: Yok öyle bir şey

Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakteri Süleyman Çakır'ı oynayan Oktay Kaynarca'ya, dizinin Polat Alemdar'ı olan Necati Şaşmaz'la yeni proje iddiaları soruldu. Kaynarca, böyle bir şey olmadığını söyledi.

Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ön plana çıkan Oktay Kaynarca'nın, daha önceleri rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır rolü hiç unutulmuyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin ilk sezonunda Polat Alemdar rolünü canlandıran Necati Şaşmaz'la çalışan 55 yaşındaki Oktay Kaynarca, ikilinin tekrar bir projede ortak çalışıp çalışmayacağı iddialarına yanıt verdi.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Önceki gün Bebek'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaynarca, Necati Şaşmaz'la aynı projede yer alacakları iddiasına ilişkin, “Hayır, öyle bir şey yok.” açıklamasını yaptı.

EN YAKIN ARKADAŞIYDI

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır rolünü canlandıran Oktay Kaynarca'nın dizideki en yakın arkadaşını, Polat Alemdar rolündeki Necati Şaşmaz üstlenmişti.

KURTLAR VADİSİ'NİN SEVİLEN KARAKTERİ

Süleyman Çakır, dizide Cerrahpaşalılar tarafından öldürülmüş, halk tarafından oldukça sevilen bir karakter olması sebebiyle de gıyabında cenaze namazı kılınmıştı.