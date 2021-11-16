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    Olacak O Kadar ile bir döneme damgasını vurmuştu! İşte Oya Başar'ın son hali

    Televizyon ekranlarından uzak bir hayat süren oyuncu Oya Başar, katıldığı bir programla seyircilerin gündemine geldi. Oya Başar'ın son hali ise, görenleri bir hayli şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 12:10
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    Olacak O Kadar ile bir döneme damgasını vurmuştu! İşte Oya Başar'ın son hali

    Tv8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın bugünkü konuğu Oya Başar oldu.

    Olacak O kadar dizisinde eşi Levent Kırca ile birlikte yer alan Oya Başar, başarılı performansları ile akıllara kazındı. Ekran karşısında 8 yaşında geçen Başar, televizyon sinema ve tiyatro dünyasında önemli projelere imza attı.

    Şimdilerde tiyatro sahnelerinde oyunculuğuna devam eden 65 yaşındaki Oya Başar'ın son hali ise izleyicilerin dikkatini çekti. Meme kanseri nedeniyle zor günler geçiren Oya Başar, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

    İşte Oya Başar'ın şimdiki hali...

    Olacak O Kadar ile bir döneme damgasını vurmuştu! İşte Oya Başar ın son hali #1

    Olacak O Kadar ile bir döneme damgasını vurmuştu! İşte Oya Başar ın son hali #2

    Olacak O Kadar ile bir döneme damgasını vurmuştu! İşte Oya Başar ın son hali #3

    Olacak O Kadar ile bir döneme damgasını vurmuştu! İşte Oya Başar ın son hali #4

    Olacak O Kadar ile bir döneme damgasını vurmuştu! İşte Oya Başar ın son hali #5

    Olacak O Kadar ile bir döneme damgasını vurmuştu! İşte Oya Başar ın son hali #6

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