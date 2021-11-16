Haberler

Magazin Haberleri

Olacak O Kadar ile bir döneme damgasını vurmuştu! İşte Oya Başar'ın son hali

Olacak O Kadar ile bir döneme damgasını vurmuştu! İşte Oya Başar'ın son hali

Televizyon ekranlarından uzak bir hayat süren oyuncu Oya Başar, katıldığı bir programla seyircilerin gündemine geldi. Oya Başar'ın son hali ise, görenleri bir hayli şaşırttı.