John Travolta ile başrolünde oynadığı Grease'deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John hayatını kaybetti.

Grease filminin unutulmaz yıldızı Olivia Newton-John, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Newton-John’un, 3. defa yakalandığı kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Newton-John'un ölüm haberini ailesi duyururken, John Travolta ise duygusal bir paylaşımla eski dostuna veda etti.

Ailesi duyurdu

Ünlü sanatçının Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bu sabah Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde, ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olarak huzur içinde vefat etti." ifadeleri kullanıldı.

Olivia Newton-John'un eşi John Easterling tarafından yazılan açıklamada, "Olivia, 30 yılı aşkın bir süredir göğüs kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak zaferlerin ve umudun bir simgesi olmuştur. Bitki tıbbı konusundaki şifa ilhamı ve öncü deneyimi, bitki tıbbı ve kanser araştırmalarına adanmış Olivia Newton-John Vakfı Fonu ile devam ediyor." denildi.

Rol arkadaşı da paylaşım yaptı

Unutulmaz film Grease'de Olivia Newton-John'un rol arkadaşı olan aktör John Travolta ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak üzüntülerini dile getirdi. Travolta paylaşımında “Sevgili Olivia, hepimizin hayatını çok daha iyi hale getirdin. Etkin inanılmazdı. Seni çok seviyorum. Seni yolun aşağısında göreceğiz ve hepimiz tekrar birlikte olacağız. Seni gördüğüm andan itibaren ve sonsuza dek seninim! Senin Danny'n, senin John'un." ifadelerini kullandı.