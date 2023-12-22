Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi Lara'dan aşk paylaşımı Selahattin Paşalı ile katıldıkları bir ödül töreninde kamera karşısına geçen Lara Paşalı, eşine, "Kalbimi çalan adam" sözleriyle seslendi.

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Şu sıralar gündemde olan 'Ömer' dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı ile Lara Tümer, geçtiğimiz yıl nisanda Bodrum'da evlendi. Çift, ardından temmuzda kızları Pera'ya kavuştu.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ve ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan çift, katıldıkları ödül töreni gecesinde objektiflere poz verdi.

"Kalbimi çalan adam"

O anları paylaşan Lara Paşalı, eşine "Kalbimi çalan adam" ifadeleriyle seslendi.

Öte yandan uzun yıllardır aşk yaşayan ikiliden Lara Tümer, daha önce takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını belirten Tümer, şunları söylemişti:

"2014 veya 2015 yılıydı. Ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki; 'Ben bu çocukla evleneceğim..."