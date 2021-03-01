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    Ömür Gedik, hayvan hakları mücadelesinde Tarkan'dan destek istedi

    Sanatçı Gedik, Tarkan'a hayvan haklarıyla ilgili çağrıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 17:54
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    Ömür Gedik, hayvan hakları mücadelesinde Tarkan'dan destek istedi

    Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Kurucu Başkanı Ömür Gedik, HAÇİKO ile Genç Güçler seminerlerinin ilk ayağında öğrencilerle buluştu.

    Ömür Gedik, hayvan hakları mücadelesinde gençlerin önemini vurguladı ve öğrencileri yeni yasa ile ilgili aktif olmaya davet etti.

    TARKAN'A ÇAĞRI

    Ajda Pekkan’ın en önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Gedik, çevre ve doğaya duyarlı olduğunu bildiği Tarkan'ı da HAÇİKO’yu desteklemeye ve üniversitelerle olan buluşmalarından birine beklediklerini söyledi.

    HAÇİKO Avukatları Yıltay Günay ve Serdar Uluç hukukta hayvan hakları, Profesör Kemal Altunatmaz, sokak hayvanlarında beslenme ve ilk yardım, Gül Kaynak ise vegan beslenme konularından bahsetti.

    Ömür Gedik, hayvan hakları mücadelesinde Tarkan dan destek istedi #1

    HAYVAN SEVGİSİ HİKAYELERİ ANLATILDI

    Celil Nalçakan, Naz Elmas ve Güliz Ayla da seminerlere konuk olarak hayvan sevgisi hikayelerini anlattı.

    Çevrimiçi gerçekleştirilen HAÇİKO Genç Güçler seminerleri üniversitelerde devam edecek.

    Ömür Gedik, hayvan hakları mücadelesinde Tarkan dan destek istedi #2

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