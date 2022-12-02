Petrol
87.12
0.28%
Euro
19.6363
0.10%
Dolar
18.6357
0.02%
Altın
1.078
-0.17%
Borsa
5046
0.00%
Bitcoin
320.840
-0.79%
BTXN Coin
5.62
2.74%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Ömür Gedik'in son fotoğrafı olay oldu

    Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik'in son fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ömür Gedik'in son fotoğrafı olay oldu

    51 yaşındaki şarkıcı ve yazar Ömür Gedik'in ortaya çıkan bir fotoğraf karesi sosyal medyayı salladı Gedik'in Photsoshop'lu fotoğrafını görenler tanımakta zorlandı.

    Ömür Gedik, gündem olan fotoğraf karesinde filtre olduğunu ve yüzünde makyaj olduğunu belirterek açıklama yaptı.

    "Sihirli eller"

    ''Benim ben, her zaman kullandığım filtre bu, tek fark klip çekiminde makyözümüzün sihirli elleri dokundu.

    "Takma kirpik etkisi"

    Ve takma kirpik var, gözleri en çok değiştiren detay. Gözlerim rahatsız olduğu için klip dışında takma kirpik kullanamıyorum.''

    Ömür Gedik in son fotoğrafı olay oldu #1

    Ömür Gedik in son fotoğrafı olay oldu #2

    Ömür Gedik in son fotoğrafı olay oldu #3


    Diyarbakır’dan havalanan jetleri paylaşan şahsın, 20 yıl hapsi istendi
    Gündem

    Diyarbakır’dan havalanan jetleri paylaşan şahsın, 20 yıl hapsi istendi

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Prens William ve Prenses Kate, 8 yıl sonra ABD'de
    Dünya

    Prens William ve Prenses Kate, 8 yıl sonra ABD'de

    Görüş Bildir