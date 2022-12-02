Ömür Gedik'in son fotoğrafı olay oldu

Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik'in son fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı.

51 yaşındaki şarkıcı ve yazar Ömür Gedik'in ortaya çıkan bir fotoğraf karesi sosyal medyayı salladı Gedik'in Photsoshop'lu fotoğrafını görenler tanımakta zorlandı.

Ömür Gedik, gündem olan fotoğraf karesinde filtre olduğunu ve yüzünde makyaj olduğunu belirterek açıklama yaptı.

"Sihirli eller"

''Benim ben, her zaman kullandığım filtre bu, tek fark klip çekiminde makyözümüzün sihirli elleri dokundu.

"Takma kirpik etkisi"



Ve takma kirpik var, gözleri en çok değiştiren detay. Gözlerim rahatsız olduğu için klip dışında takma kirpik kullanamıyorum.''