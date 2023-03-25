Önce Arda sonra eşi! Aslıhan Doğan'ın hırkasının fiyatı dudak uçuklattı: Eleştiri yağmuruna tutuldu Moda programında jüri üyeliği yapan Aslıhan Doğan, bir çekimde tercih ettiği mavi hırkasının 93 bin TL olduğunu doğruladı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Türk futbolunun efsane futbolcusu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturdu.

Mutlu bir evlilik süren çift, aynı yıl Hamza Arda Turan'ı, 2020 yılında ise Asıl Aslan Turan'ı kucağına aldı.

2 kez doğum yapmasına rağmen kusursuz fiziği ve tarzıyla dikkat çeken Aslıhan Doğan, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin arasında yer alıyor.

Jüri koltuğuna oturdu

Lüks hayatıyla sıkça konuşulan genç isim, şimdilerde moda programında jüri koltuğunda oturuyor.

Yaptığı eleştirilerle adından söz ettiren Doğan, stiliyle de ön plana çıkıyor.

93 bin TL'lik hırkası tepki çekti

Son olarak bir çekimde tercih ettiği mavi hırkasıyla gündem oldu. Jüri üyesi Hakan Akkaya, "Ben bunun fiyatını biliyorum. 4 bin pound olması lazım." ifadeleri kullandı.

Doğan da bu yorumu doğruladı. 93 bin TL'lik hırka, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, eleştiriler de art arda geldi.

Eşi Arda Turan da geçtiğimiz günlerde 42 milyon TL'lik arabasıyla adından söz ettirmişti.