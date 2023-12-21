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Önce sarışın oldu! Bergüzar Korel yeniden imaj değiştirdi: 'Yine yaptım..'

Önce sarışın oldu! Bergüzar Korel yeniden imaj değiştirdi: 'Yine yaptım..' Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yemi imajını paylaştı. Kısa süre önce sarışın olan Korel, şimdi de saçlarına veda etti.