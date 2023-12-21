Önce sarışın oldu! Bergüzar Korel yeniden imaj değiştirdi: 'Yine yaptım..'

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Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Kariyeri ve güzelliği ile göz dolduran Korel, sık sık imaj tazeliyor.
Baştan aşağıya yenilendi
Geçtiğimiz aylarda yer aldığı proje nedeniyle saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel, formunu da önemsedi.
20 kilo veren oyuncu, göğüslerini de küçülttü.
Saçlarını kestirdi
Son haline beğeni yağınca Korel paylaşımlarını artırdı. Sarı saçlı haline henüz alışılmadan Bergüzar Korel bir kez daha imajını değiştirdi.
Saçlarına vedan eden Korel, yeni halini, "Yine yaptım" notuyla paylaştı.
Hayranları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
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