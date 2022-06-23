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Onur Tuna, Yasemin Yazıcı ile aşk yaşamaya başladı

Onur Tuna, Yasemin Yazıcı ile aşk yaşamaya başladı

Onur Tuna, kendisi gibi oyuncu olan Yasemin Yazıcı ile aşk yaşadığını ilan etti.