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- Onur Tuna, Yasemin Yazıcı ile aşk yaşamaya başladı
Onur Tuna, Yasemin Yazıcı ile aşk yaşamaya başladı
Onur Tuna, kendisi gibi oyuncu olan Yasemin Yazıcı ile aşk yaşadığını ilan etti.
- Haber Merkezi
- 23.06.2022 - 07:31
- Güncelleme : 23.06.2022 - 11:34
Geçtiğimiz ocak ayında oyuncu Hande Doğandemir ile ilişkisini sonlandıran Onur Tuna, yeni bir aşka yelken açtı.
Ünlü oyuncunun, gönlünü meslektaşı Yasemin Yazıcı'ya kaptırdığı ortaya çıktı.
Filipinler'e gittiler
Tatil yapmak için Filipinler'e giden ikili, birlikteliklerini Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.
Yasemin Yazıcı, Onur Tuna ile çekilen fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaştı.
Tuna da sevgilisinin objektifine verdiği bu poza Yazıcı'yı etiketleyip, kalp emojisiyle yayınladı. Çiftin paylaşımları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.